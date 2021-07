Baccalauréat à Saint-Louis : L’IA salue le bon déroulement et note un faible taux de participation aux séries scientifiques.

Au terme de la traditionnelle visite dans les centres d’examen du département de Saint-Louis pour les épreuves de Baccalauréat 2021, l’inspectrice d’Académie de Saint-Louis se félicite du bon déroulement des épreuves.



« Le baccalauréat 2021 a bien démarré à l’académie de Saint-Louis avec 11.011 candidats. Et c’est le lieu de remercier l’ensemble des acteurs », se félicite Mme Adjara Sy, l’inspectrice de Saint-Louis.



Cependant, l’inspectrice note un faible taux de participation des candidats aux séries scientifiques. Ce qui révèle, selon elle toujours, un problème lié à la promotion des sciences dans l’école sénégalaise.



« Parmi les 11.011 candidats nous avons noté que seuls 1.193 candidats sont dans les séries scientifiques S1, S3 et S2. Ce qui révèle un problème dans la promotion des séries scientifiques à l’école », soulignera également Mme Adjara Sy.



Pour l’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives, Mme Fatou Moctar Fall, « vu les enjeux économiques importantes qui portent sur le devenir de Saint-Louis, avec la découverte du pétrole et du gaz, des réflexions doivent être engagées entre les différents acteurs du système éducatif afin d’encourager les jeunes à s’orienter vers les séries scientifiques. »