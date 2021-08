Baccalauréat 2021 : Ce que révèlent les résultats du superjury du Lycée Demba Diop de Mbour.

Au lycée Demba Diop, le plus grand centre du département et même de l'Académie de Thiès, en terme d’effectif de candidats, les résultats du baccalauréat 2021 commencent à tomber. Celui du Jury 1601 qualifié de superjury avec ses 599 candidats, tous de la Série L2, a rendu publics ses résultats.



Il ressort de ce jury 129 admis d'office et 175 élèves autorisés à passer les examens du deuxième tour. Dans le lot de nouveaux bacheliers de ce centre pilote qui abrite 3 jurys pour un total de 1.299 candidats toutes séries confondues, l'on a dénoté deux (2) mentions Bien, 21 Assez bien et 106 mentions Passables.



Concernant l’établissement, il faut rappeler qu'il renferme toutes les séries confondues pour un effectif de 1.299 candidats. Sur les lieux, plusieurs heures avant la publication des résultats, la tension était sensible sur les visages et les regards. Et des cris de joie et de pleurs ont jalonné l'attente de la publication des résultats qui s'est faite par sms ou par le canal des radios de la place.