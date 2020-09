Baccalauréat 2020 / Ziguinchor fait carton plein en S1.

Les résultats du premier tour sont connus. La région de Ziguinchor a fait un bond par rapport à l’année précédente, à en croire à l’inspecteur d’académie de Ziguinchor. Cheikh Faye, pour sa première année scolaire dans la région, montre sa satisfaction par rapport aux résultats des séries S1.



« Le taux de réussite en S1 est de 100% avec des mentions. Il y a certains candidats qui ont décroché la mention Très Bien. En S, on est à 25.25% du taux de réussite et le taux d’admissibilité est de 26%, en S5 on est à 42.86% et 28.56% en taux d’admissibilité. Ce qui veut dire que les résultats sont encore meilleurs dans les séries scientifiques », s’est-il réjoui.



La région de Ziguinchor compte 40 jurys et 33 centres. Dévoilant les premières statistiques, Cheikh Faye souligne que malgré la pandémie, les élèves se sont bien débrouillés.



Ainsi « le taux de réussite au premier groupe est de 15%. Ce qui est assez satisfaisant comparé à 2019. Nous avons fait un bond qualitatif de 8 points et le taux d’admissibilitéest à 29.4%. Si les prévisions au second groupe sont confirmées, on peut espérer avoir un taux pour cette année de 45%... »