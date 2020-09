Baccalauréat 2020 : Les mesures barrières respectées, aucun incident signalé dans les centres d’examen.

Les épreuves de la session normale du baccalauréat 2020 ont démarré ce mercredi matin sur toute l'étendue du territoire national.



Sur 155 109 candidats régulièrement inscrits les 126 631 relèvent des séries littéraires, soit 81,64 % et les 25 468 des séries scientifiques et techniques, soit un taux de 16,42 %.



Dans le cadre du bon fonctionnement des épreuves, le secrétaire général du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en compagnie du directeur de l'Office du bac et de la directrice de l'enseignement moyen et secondaire général et de l’inspection d’académie s'est rendu dans quelques centres d'examen de Dakar.



Marqué par la pandémie à coronavirus, des dispositifs sanitaires ont été pris pour assurer la sécurité des candidats. Et aucun incident n’a été signalé jusque-là, a fait savoir Fary Sèye. Il a aussi rappelé les modalités définies cette année-ci, vu que le baccalauréat se déroule dans un contexte particulier.



Pour ce premier jour, les candidats se sont penchés sur les épreuves de langue vivante Lv1 que certains d'entre eux jugent abordable. Des absences ont été notées lors de ce premier jour d’examen. Démarrées ce mercredi, les épreuves du premier tour se poursuivront jusqu'au vendredi 04 Septembre 2020.