Baccalauréat 2019 : Le lycée de Ngoudiane excelle encore

Depuis le début de cette semaine, les résultats du baccalauréat de l’année 2019 commencent à tomber dans les différents centres d’examen du pays. Mais en dehors du lycée d’excellence de Diourbel qui affiche un taux de réussite de 100%, toutes séries confondues, c’est presque l’hécatombe dans la totalité des établissements publics avec des résultats catastrophiques, pires que ceux de l’année scolaire 2017-2018. Toutefois, le lycée El Hadj Ousmane Gning de Ngoudiane (IA de Thiès) qui vient de proclamer ses résultats définitifs avec un taux global de réussite de 67,74% soit 168 admis dont 6 avec des mentions bien et assez bien sur 248 candidats ayant composé, se distingue encore par ses bons résultats. Le détail des résultats par série s’établit comme suit :

- TL': 23 admis / 30 candidats ayant effectivement composé, soit un

taux de réussite de 77,66%

- TL2: 123 admis / 183 candidats ayant effectivement composé, soit un

taux de réussite 67,21%

- TS2: 22 admis / 35 candidats ayant effectivement composé, soit un

taux de réussite de 62,85%

Cette belle performance s’explique par une conjugaison d’efforts dont un corps professoral et une équipe administrative très engagée pour faire de cet établissement un pôle d’excellence, des élèves studieux. À cela, il faut ajouter les nombreux investissements réalisés dans le domaine de l’éducation et plus particulièrement au niveau dudit lycée par le Maire Mbaye Dione et l’équipe municipale qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre les élèves et les enseignants dans de bonnes conditions de performance avec la construction de salles de classe en quantité et en qualité, la dotation d’un matériel de risographie et de fournitures suffisantes et tout récemment la construction d’un bloc scientifique pour booster les filières scientifiques.