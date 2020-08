Bac philo 2020 : La première étape sur une note positive

Les épreuves d’anticipé de philosophie ont eu lieu ce mercredi 12 août 2020. Partagés entre pression et angoisse depuis le début de la proclamation de l’état d’urgence par le chef de l’État, qui nécessitait la fermeture des établissements scolaires pendant plus d’un mois, les élèves avaient beaucoup d’appréhensions par rapport aux sujets qui allaient être proposés. Après un petit échange avec quelques candidats, la réponse est unanime : Des sujets abordables et à la portée d’un élève de niveau moyen...