Bac 2022 à Kolda : 5.392 candidats à l'épreuve.

Ce sont 5.392 candidats qui vont se pencher sur les épreuves du baccalauréat à partir du jeudi 14 juillet dans la région de Kolda.



Parmi ces candidats, il y a 2.957 garçons et 2.435 filles. Ainsi, la région compte 19 jurys pour 22 centres d'examens dont 17 centre principaux et 5 secondaires d'après l'inspection d'académie de Kolda.

Pour Samba Diakhaté (IA/Kolda), toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'examen.



À en croire ce dernier, "nous avons pris les devants pour avoir des centres non inondables pour un bon déroulement de l'examen en ces temps d'hivernage. Dans cette lancée, les surveillants seront bien présents pour l'examen de même que le dispositif sécuritaire."



Samba Diakhaté de rappeler les performances de l'académie qui a fait de bons résultats en 2022 pour le CFEE avec plus de 80% de taux de réussite. Dans la foulée aussi, le BAC en a fait de même l'année dernière avec plus de 50% dans le public. Et tous ces bonds en avant selon lui, "sont le fruit conjugué de tout le corps notamment les enseignants, les inspecteurs, entre autres."



Mais toutefois, l'IA de rappeler aussi que "l'utilisation du téléphone portable par les candidats est strictement interdit pendant l'examen. Mais également, nous sommes persuadés que la campagne électorale n'aura aucun impact majeur sur le déroulement de l'examen."