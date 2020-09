Bac 2020 (Kaolack) / Option littérature et civilisation arabe : 38 admis d'office dont 12 mentions assez-bien au centre Moussa Sow.

Les résultats continuent de tomber dans la région de Kaolack et environ, s'agissant du Baccalauréat option littérature et civilisation arabes.



Au centre d'examen Moussa Sow de Kasaville, sur les 280 candidats qui étaient à la recherche de leur premier diplôme, 38 sont admis d'office et 77 sont déclarés admissibles au second tour, soit 38,33%.



Et le selon le président dudit centre, un total de 12 mentions assez-bien a été enregistré...