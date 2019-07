Bac 2019 à Thiès / Maïmouna Mbodji : « Les résultats ne sont pas bons car, les épreuves étaient difficiles ».

Les premiers résultats l'examen du Baccalauréat 2019 ont commencé à tomber au plus grand centre de Thiès, le Lycée Malick Sy. Considéré, comme le plus grand centre de Thiès avec ses trois jurys, le Lycée Malick Sy a enregistré cette année un total de 1330 candidats au Baccalauréat. 179 ont décroché le sésame au premier tour et 285 sont admissibles au second tour. D'après Maïmouna Mbodji, élève en classe de Terminale S2 admise au premier tour « les résultats ne sont pas bons car, les épreuves étaient difficiles ». Dans la cité du rail, il y a eu 65 centres répartis en 81 jurys pour les examens du Bac. Pour cette édition 2019, un total de 26 548 candidats dont 14 026 filles et 12 502 garçons ont composé au Baccalauréat.