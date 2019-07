Bac 2019 / Khadidiatou Diallo, IA de Kaolack : " Même les surveillants n'ont pas le droit d'avoir un portable…"

Comme à l'accoutumée, les autorités académiques et administratives de Kaolack ont effectué une tournée dans les différents centres d'examen pour constater l'organisation et l'effectivité des épreuves. Accompagnée de l'adjoint au gouverneur de Kaolack, du préfet, des inspecteurs de l'éducation et de la formation etc, l'Inspectrice d'Académie, Mme Khadidiatou Diallo, s'est félicitée du bon déroulement du Bac à Kaolack. " Tout a démarré à l'heure. Dans l'Académie, nous avons 35 centres, 37 jurys dont 13 jurys secondaires. Nous avons 12 751 candidats dont 53% de garçons. Et pour le nombre de surveillants, nous avons mobilisé 1 270 surveillants…", a-t-il indiqué. Parlant de l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables pendant l'examen du Bac, l'IA de Kaolack de déclarer : " C'est une instruction qu'il faut appliquer à la lettre. Même les surveillants n'ont pas le droit d'avoir le portable. Et je pense que les candidats maintenant sont avertis et on ne nous a pas signalé de cas d'utilisation frauduleuse du portable…"