Bac 2019/ Kaolack : Les premiers résultats jugés acceptables au lycée mixte de Ngane.

Les premiers résultats du Baccalauréat 2019 commencent à tomber dans la commune de Kaolack. Ce matin, le lycée mixte de Ngane a donné les résultats des séries S2, L2 et L'1.



D'après le président du jury, " ce que l'on peut noter c'est que les résultats ont été acceptables en série S2 avec un taux de 51%. Par contre, en série L2, on s'est retrouvé avec un taux de réussite de 31% et en série L'1, on s'est retrouvé avec un taux de réussite environ de 35%...", a-t-il informé.



Ainsi, des performances ont été notées en série S2 dans laquelle 2 mentions "bien" ont été enregistrées à l'issue du premier tour...