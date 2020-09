Baboye : « Mane ak Balla Gaye 2, Wessù nanù Xarit... »

L'ancien lutteur de Pikine était avec le fils de Double Less à Guédiawaye pour fêter et partager avec lui ces moments du 18 Safar. Celui qui s'est donné le nom de "L'ouragan de Pikine" a de nouveau précisé le sens de sa présence aux côtés du "Lion de Guédiawaye." "Ce qui me lie à Balla Gaye est au dessus de notre amitié. Nous sommes devenus une famille car, on ne se quitte jamais, on est ensemble en permanence. Je tiens aussi à préciser qu'au delà de tout ça, nous avons le même marabout. Donc, ce que nous avons en commun est plus fort que ce qui est visible à l'oeil nu", ajoutera Baboye.