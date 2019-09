Babacar Touré (Pivot) sur SÉNÉGAL-CANADA : « On n’avait pas les jambes pour tenir le rythme… »

Une défaillance physique déjà notée lors des deux précédents matches du Sénégal, qui finissait très mal ses parties. Toutefois, le pivot de Fribourg Olympic (Allemagne) espère que l’équipe finira en beauté lors des matches de classement…

« Je pense qu’on a fait un bon match face à une belle équipe Canadienne. Mais nous n’avons pas eu les jambes pour tenir jusqu’à la fin. On a très bien démarré le match, on était dedans. On a fait une énorme débauche d’énergie. Il ne faut pas oublier que devant c’était le Canada, il fallait qu’ils réagissent. Cest dommage on n’a pas pu maintenir cette intensité et dérouler notre plan de jeu c’est-à-dire agir et ne pas réagir. Mentalement on n’est pas abattu, il nous reste deux matches. L’objectif c’est de les gagner et de finir en beauté. »