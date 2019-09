Babacar Thioye Ba, « Khalifiste » : « Il faut que l’on soit clair… On n’a rien négocié avec Macky Sall pour la libération de Khalifa Sall »

Babacar Thioye Ba, le directeur de Cabinet adjoint de la mairesse de Dakar, et fidèle soutien à Khalifa Sall est au rang des personnes venues l’accueillir à sa sortie de prison ce soir. Mais selon lui, dans cette affaire, il n’est aucunement question d’un deal ou d’une demande de grâce émanant de leur part. « On rend grâce à Dieu de l’avoir libéré de ce poids après ces deux années. On remercie tout le monde. Mais je répète que nous ne sommes pas demandeur d’une grâce, nous n’avons pas signé ni négocié avec lui. On n’est en aucun cas proche de Macky Sall…On n’a signé en aucun cas un acte pour la libération de Khalifa Sall », a-t-il tenu à éclairer.