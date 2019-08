Babacar Ndione, inspecteur régional des eaux et forêts de Kolda : « Cette année, nous célébrons la journée de l’arbre à Sam Yoro Guèye pour rendre hommage au défenseur de l’environnement tué par des braqueurs… »

« Cette année, nous célébrons la journée de l’arbre, le dimanche 4 août à Sam Yoro Guèye (Médina Yoro Foula) pour rendre hommage au défenseur de l’environnement tué par des braqueurs de la forêt. Ainsi, en voulant protéger leur forêt contre les trafiquants illicites de bois, il a perdu la vie. À cette occasion, nous rendons hommage aux protecteurs des forêts, mais aussi aux populations de ce village. Cette localité s’est distinguée pour son engagement dans la préservation de l’environnement, la lutte contre le trafic illicite de bois, entre autres. En célébrant cette journée, chaque premier dimanche du mois d’août, nous rappelons l’importance de l’arbre » dirat-il en marge de la célébration de la journée de l’arbre prévue demain dimanche.



Restant sur cette même lancée, il poursuit : « cette année l’arbre parrain est le prunier d’Afrique ayant beaucoup de vertus dans la pharmacopée et le thème est : « Place de l’arbre dans les planifications stratégiques ». Et tout ceci repose sur un slogan « plants d’aujourd’hui, forêts de 2035 » et pour arriver à cette réalité, il faut un suivi de rigueur. Il faut insister aussi par la sensibilisation auprès des populations sur l’importance de l’arbre, de la forêt en général.»



Interpellé sur la lutte, il précise : « pour les derniers six mois, nous avons eu 500 procès-verbaux, une centaine de trafiquants arrêtés puis envoyés devant le procureur dont 91 jugés et 73 condamnations allant de 4 mois à 4 ans de prison ferme. Nous avons saisis 32 motos tricycles et beaucoup de matériel de coupe… »