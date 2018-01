Babacar Lo Ndiaye, coordinateur national de la Convergence des forces républicaines : " Le ministre de la jeunesse n'a jamais demandé l'audit des anciens du parti socialiste "

Selon le chargé de mission du président de la République, Babacar Lo Ndiaye, les gens doivent savoir raison garder sur " les propos qui ont été attribués au ministre de la jeunesse, Pape Gorgui Ndong, concernant l'audit des dignitaires du parti socialiste. "



A le croire, le ministre n'a jamais demandé une telle chose et que ses propos ont été déformés par des " mercenaires politiques mal intentionnés qui ne peuvent pas tolérer le jeune ministre parce qu'il a montré sa détermination à accompagner le chef de l'Etat dans la réussite de ses grands projets. Ces gens tapis dans l'ombre doivent lâcher du lest, car le ministre a beaucoup de respect et de considération à l'égard de nos alliés socialistes, en l’occurrence le président, Ousmane Tanor Dieng".



" Nous n'allons plus laisser passer de telles attaques. Désormais c'est œil pour œil, dent pour dent", conclut le coordinateur national de la Convergence des forces républicaines (CFR).