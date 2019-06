Babacar Gaye sur la concorde nationale : « Il faut se départir des démons de la division »

"Ce sont les hommes politiques qui contribuent pour l'essentiel à créer des clivages et le peuple suit toujours ses leaders!" Babacar Gaye qui plaide pour l'unité et la concorde nationale, appelle les uns et les autres à se départir des démons de la division. Le responsable politique Pds, présent au Ndogou de la nation, estime que le Sénégal doit dépasser les débats stériles qui tournent autour de l'ethnie ou de la religion, car le Sénégal est un pays qui jusqu'ici est épargné où musulmans et chrétiens vivent en parfaite symbiose...