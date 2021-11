Babacar Gaye à la levée du corps de Amadou Tidiane Wane : « C'était un homme courageux et véridique... Aucun poste ni privilège ne pouvait le dévier... »

Ingénieur Agronome à la retraite, et auteur du livre "de Collin à Diouf", Amadou Tidiane Wane, inspecteur général d'État, décédé ce lundi a aussi dirigé la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix et la société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) en plus d'avoir été maire de Kanel.



Un parcours loin de refléter intégralement la vie et la dimension exceptionnelle du disparu selon, l'ancien porte-parole du Pds, Babacar Gaye. Présent à la cérémonie de levée du corps qui s'est déroulée ce mardi, il témoigne : "C'était un homme courageux et véridique... Il avait le courage de ses idées. Aucun poste ni privilège ne pouvait le dévier..."