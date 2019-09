Babacar Diop (coordinateur national d'ADK) : "Khalifa Sall reste intact par rapport à ses ambitions de briguer la magistrature suprême"

Comme plusieurs proches du maire de Dakar khalifa Sall, le coordinateur national du mouvement ADK (And Dolelle Khalifa Sall), Babacar Diop, dit être surpris par l'annonce de la libération de son mentor. Car, soutient-il, Khalifa Sall n'a jamais demandé une grâce.

"Il n'est ni demandeur ni intéressé. Car nous qui sommes ses proches, il nous a toujours ordonné de ne jamais poser des jalons allant dans le sens d'une demande de grâce ou de quoi que ce soit", précise Babacar Diop.

Le coordinateur national d'ADK de s'interroger sur la légitimité de cette demande de grâce.

"On ne peut pas comprendre qu'une demande soit introduite pour sa libération, c'est inadmissible. Car khalifa Sall était prêt pour purger physiquement et psychologiquement sa peine".

Toutefois Babacar Diop précise que "Khalifa Sall reste intact par rapport à ses ambitions pour briguer la magistrature suprême. Ce sont ses ambitions qui l'ont amené en prison".

Babacar Diop d'annoncer également la reprise des tournées et programmes politiques du mouvement ainsi que le leader politique Khalifa Sall sur toute l'étendue du territoire.

" Ce qu'il faut retenir déjà c'est que nous travaillions pour la magistrature suprême.

Nous allons continuer le travail, avec la reprise des tournées politiques que nous avions entamé à l'intérieur du pays. Et sous peu, Khalifa Sall va se prononcer sur la question pour édifier l'opinion".

Selon le coordinateur d'ADK, il n'est plus question de s'interroger sur l'éligibilité de l'ex maire de Dakar à briguer la magistrature suprême.

"Khalifa Sall sera éligible pour la présidentielle prochaine. Parce que aujourd'hui khalifa Sall n'a aucune ambition pour les élections locales et les élections législatives. Et entre ces deux élections, il sera forcément éligible à la présidentielle. C'est à retenir", souligne Babacar Diop, avant d'annoncer la sortie médiatique très prochaine de l'ex plus célèbre détenu de Rebeuss...