Babacar Diop (Coordinateur ADK) : « Même dans la famille khalifiste, il y a des divergences »

Invité de l'émission de "face à Dakaractu", le coordinateur du mouvement And Dollèl Khalifa (ADK), Babacar Diop s'est voulu catégorique : "la famille khalifiste" n'est pas épargnée par les réalités politiques qui sécouent les partis politiques du pays.



"Les réalités politiques sont partout les mêmes et la famille khalifiste n'est pas épargnée. Quiconque te dit que la famille khalifiste est soudée, raconte des contre-vérités. C'est à dire que dans la famille khalifiste il y a aussi des divergences", a t-il laissé entendre.



Babacar Diop de souligner toujours, " les gens ne boxent pas dans le même niveau et les autres ne parlent pas le même langage. Et même les journalistes et ceux qui ne sont pas des journalistes savent que nous ne sommes pas aussi soudés que on le pensent certains".



Babacar Diop en veut comme preuve l'absence d'un organisme ou d'une structure mise en place ou pilotée par Khalifa Sall en personne.

"Ce qui le confirme c'est la multitude de mouvements et d'associations de soutien autour de Khalifa Sall comme ADK, Socialiste des valeurs, alors qu'il n'y a pas une organisation pilotée par le principal concerné, Khalifa Sall et qui regroupe tous ces mouvement de soutien", déplore Babacar Diop.