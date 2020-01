Babacar Diop (ADK) à Khalifa Sall : « C'est bien de rencontrer l'opposition, faire des visites dans les régions, mais l'idéal serait mieux de commencer par sa propre famille politique »

Même s'il affiche pas son désaccord sur les tournées et les rencontres politiques initiées par Khalifa Sall depuis sa libération, le coordinateur du mouvement And Dollèl Khalif Sall (ADK), Babacar Diop reste persuadé que le préalable serait de commencer ces rencontres par sa propre famille politique, notamment les khalifistes.



"Ce n'est pas parce que je suis farouchement contre ces tournées et rencontres, mais le mieux serait de rencontrer sa famille politique d'abord. Car charité bien ordonnée commence par soi-même", précise Babacar Diop. Qui poursuit toujours : "s'il y a des discussions à mener il devait les commencer dans sa propre famille. Parce que s'il y a des gens qui ont attendu et combattu pendant 32 mois, des gens qui pouvaient claquer les portes aller rejoindre d'autres partis ou accepter les formes de corruption qui existent dans la scène politique, alors qu'ils ne l'ont pas fait, je pense qu'une fois élargi de la prison avant d'aller rencontrer d'autres personnes, il fallait les rencontrer pour leur rendre la monnaie, afin de les encourager et de les motiver davantage".



Babacar Diop de préciser toujours sur le plateau de l'émission "face à Dakaractu", "j'ai demandé personnellement à Khalifa Sall d'organiser des rencontres groupées en faveur des militants khalifistes. Car en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème pour voir Khalifa Sall, mais tel n'est pas le cas pour les autres..."