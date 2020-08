Baba Tandian : « Le CRBS n’est pas une fédération bis qui tente de faire un coup d’État… Que Me Babacar Ndiaye cesse de m’envoyer ces torchons en guise de menaces...»

« Ils ont écrit que seuls 5 clubs sur 102, ont adhéré au CRBS. Ce que nous réfutons… »







Revenant à la lettre de la Fsbb signé par le secrétaire général, Ibrahima Niang, Tandian d’asséner ses vérités sans prendre de gants. « Par rapport à la lettre qu’on a reçue, la circulaire qui me convoque en tant que président de Saint-Louis Basket club… Ils ont écrit que seuls 5 clubs sur 102, ont adhéré au CRBS. Ce que nous réfutons car sur ces prétendus 102 clubs il y a au moins une quarantaine de clubs fantômes qu’ils ont créés et qui servent à voter. C’est pour cela qu’il (Me Babacar Ndiaye) tient à ses « clubs. Il a tendance à dire qu’on va aller en assemblée générale et les clubs décideront ; Moi je ne suis pas candidat. Au dernier moment il aura ses larbins tapis dans l’ombre qui vont tenter de légitimer son maintien à la tête de la fédération. Comme les textes ont été changés, il va en profiter pour se représenter. Ce gars-là n’a pas d’état d’âme. Il tient absolument à rester à la tête du basketball Sénégalais. »











« Ce n’est pas une fédération qui veut enlever Me Babacar Ndiaye de là… »







Surpris par la réaction exagérée d’après lui, de Me Babacar Ndiaye qui n’a eu de cesse de tenter de les museler et ou intimider lorsqu’il eu connaissance de l’existence du CRBS, le patron de l’imprimerie Tandian d’ajouter : « Sur la lettre qu’il nous a envoyée, en lisant, l’on se rend compte qu’il ne sait même pas ce qu’est le CRBS ! Il a une sorte d’allergie envers les gens qui sont contre lui, c’est incroyable hein.







En plus de cela, vous ne le verrez jamais sur un plateau télé ou ailleurs, défendre ses idées autour d’un débat contradictoire. Combien de fois je l’ai invité sur un plateau ? Mais on va y arriver, il finira par s’asseoir devant les gens et parler… Il dit que les présidents de club qui ont adhéré au CRBS seront sanctionnés ou renvoyés de la fédération. Il ne sait même pas ce que c’est le CRBS. Le CRBS ce n’est pas une fédération bis qui tente de faire un coup d’Etat. Ce n’est pas une fédération qui veut enlever Me Babacar Ndiaye de là. Si c’était la vocation du CRBS , je serais le premier à ne pas être d’accord. Il a un mandat. Il a été élu, même si j’estime qu’il a été mal élu, sans adversaire en face de lui… »







« Je suis le problème de cette fédération là… Me Babacar Ndaiye est venu pour faire de cette fédération un tribunal »







Suivant sa logique déclinée hors du territoire national, Tandian parle d’un ciblage des « Opposants » à l’équipe de Me Ndiaye, parmi ceux qui étaient à la rencontre de la CRBS à Louga. « Il a choisi les cinq présidents de clubs qui le gênent le plus, dont moi. Je suis le problème de cette fédération là… Me Babacar est venu pour faire de cette fédération un tribunal. Les membres du comité directeur se prennent pour des huissiers ou des procureurs. Tout est fait pour condamner les gens.







Tous les moyens sont bons pour condamner les gens. Concernant la rencontre à Louga, il y avait 25 présidents de clubs. Et, il le sait puisqu’il avait ses espions là-bas. Ceux-là même qui ont menti en disant que la police est descendue là-bas pour disperser la rencontre… Ils ont essayé de mêler la police à tout ça, mais finalement les forces de l’ordre ont compris que c’était une tentative de manipulation. » Autant de manœuvres douteuses que les hommes de l’actuel président du basketball Sénégalais auraient orchestrées.







« Il a annoncé qu’ils vont faire des subventions aux Ligues et aux clubs. Cela fait cinq ans qu’il est à la tête de la fédération et il n’a jamais pensé le faire »







Dans la foulée, Tandian de faire une lecture poussée de la circulaire : « Cette lettre qu’il nous a envoyée, ce n’est pas destiné à nous mais aux autres présidents de clubs qui seraient tentés d’approcher le CRBS. C’est peine perdue, aujourd’hui le CRBS est ancré dans l’esprit des gens. Ils en ont marre de ce qui se passe au sein de la fédération, on ne les considère pas », argue-t-il. Il ira plus loin pour faire des déballages sur la gestion de l’actuelle fédération.







« Dans la même lettre j’ai vu qu’il a annoncé qu’ils vont faire des subventions aux Ligues et aux clubs. Cela fait cinq ans qu’il est à la tête de la fédération il n’a jamais pensé le faire. Il a fait un championnat d’Afrique il y a eu énormément d’argent comme retombées, il n’a jamais pensé à ces clubs. Il a fallu que le CRBS monte au créneau pour qu’il vienne le faire. Ki kane laay nakh ? (De qui se moque-t-on ? Il y a 6 mois depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, qu’est-ce que Me Babacar Ndiaye a fait pour contribuer à la lutte ? On a apporté notre soutien à la mairie de Saint-Louis pour une valeur de sept millions. On a aussi apporté notre contribution au ministère des Sports pour une valeur de quatre millions. Aujourd’hui ce n’est pas en donnant 30 masques et deux bouteilles de gel aux Ligues qu’il peut bomber le torse », fustige-t-il.







Pour lui, il est désormais évident qu’il y a une tentative de liquidation de sa personne ou du moins sa carrière de dirigeant. « Les clubs que j’ai vu à Louga et qui continuent à adhérer au CRBS, ces gens-là Me Babacar Ndiaye ne plus les avoir. Le 20 avril dernier, au moment où on était en état d’urgence, dans leur précipitation en voulant me liquider, ils se sont réunis pour me suspendre 10 ans sans appel ! Aujourd’hui ils disent être préoccupés par la pandémie et promettent d’agir en conséquence dès la reprise de leurs activités… »







« Ce qu’on lui demande, c’est la rééditions des comptes. Par tous les moyens, il le fera »







Entre l’organisation de l’Afrobasket féminin 2019, la participation à la coupe du monde de basket masculine, il y’a beaucoup de zone d’ombre dans la gestion des fonds, a insisté Baba Tandian. Seule une réédition des comptes pourrait apporter la lumière et donc la transparence, selon lui : « Ce qu’on lui demande c’est la reddition des comptes. Par tous les moyens, par A ou B, il le fera. On ne lâchera pas d’une semelle ! C’est facile de dire qu’il a tout fait et envoyé au ministre… Tantôt il dit que c’est la fédération qui a organisé, tantôt c’est l’État. Mais il ne faut pas qu’il oublie qu’on l’a nommé président du comité d’organisation de l’Afrobasket féminin 2019. D’ailleurs ce comité d’organisation est illégal. J’ai organisé la zone 2, ici au Sénégal, et il n’y avait pas de budget.







À l’époque le budget c’est moi qui l’avais sorti de ma propre poche à hauteur de 27 millions. J’avais ensuite pris serigne Mboup pour en faire le président du comité d’organisation. C’est ça la règle… Il doit rendre compte sur tout, y compris sur ce qu’on lui a donné en Chine lors de la dernière coupe du monde de basket pour la participation des « Lions. »







« Il faut qu’il arrête de nous intimider… On en a marre de recevoir ces lettres là comme des Kleenex… »







Enfin, il regrettera avec lassitude et amertume le caractère vindicatif et répressif de la gestion de Me Babacar Ndiaye : « On en a marre de recevoir ces lettres là comme des Kleenex… Il faut qu’il arrête de nous intimider, nous ne sommes pas des enfants. Qu’il arrête de crier partout que je suis derrière un groupe de personnes que j’instrumentalise. Ce sont de grandes personnes, des chefs d’entreprise, des présidents de club.







Ces gens peuvent aspirer à diriger la fédération de basket… Il est en train de tout faire pour changer les textes pour espérer organiser l’Afrobasket masculin 2024 ou 2025. C’est exactement ce qu’il est en train de mijoter… Les textes on est d’accord pour les réviser, mais pas à ton profit. On est d’accord pour les réviser pour assainir le basket Sénégalais. »







Une riposte à la hauteur de l’attaque qu’ils estiment avoir subi de la Fssb. Ce qui est clair c’est que les prochaines semaines risquent d’être houleuses au sein du basketball dont la famille se déchire au fil des saisons...