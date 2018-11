Baba Ndiaye dans l'émission " En Ligne" : «La non mise à disposition de la fiscalité départementale est une erreur grave... L'acte 3 de la décentralisation comporte des forces et des faiblesses.»

Au menu de ce nouveau numéro de " En Ligne ", la dernière réforme apportée au niveau du code des collectivités locales. La mise en oeuvre de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, le concept " coaching territorial " qui a valu au président du Conseil départemental de Kaolack un prix lors de la première édition du "Prix leadership local" organisé par Enda Ecopop et l'Observatoire africain.

Baba Ndiaye qui salue cette le bien-fondé de cette réforme, revient également sur ses forces et faiblesses tout en déplorant la non mise à disposition de la fiscalité départementale qui selon lui, freine l'essor des départements : " Le coaching territorial est un outil fondamental pour le développement local", a t-il affirmé.