Baba Diallo, DG de l'ASER : " Avant la fin de l'année, nous allons passer à l'application de la grille Senelec à l'ensemble des usagers…"

À l'occasion d'un comité régional de développement ( CRD) spécial sur le projet d'électrification de 300 villages, le directeur général de l'Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale( ASER), a annoncé à Kaolack une nouvelle qui va beaucoup plaire au monde rural par rapport au coût de l'électricité. Selon lui, " Aujourd'hui, on est dans la phase transitoire et avant la fin de l'année on doit être à l'harmonisation effective c'est-à-dre l'application de la grille Senelec à l'ensemble des usagers...". D'après toujours Mr Baba Diallo, " On a assisté à des baisses de plus 50% voir 60% pour certains cas. Et c'est le gouvernement avec la générosité de son excellence monsieur le président de la République qui assure la compensation…"