BUDGET DE L'HÉMICYCLE - Niasse traite le bruit de l'opposition de bavardage inutile jonché de contrevérités et signale que le budget en question sera débattu à partir de dimanche.

Moustapha Niasse n'a pas attendu longtemps pour répondre à l'opposition qui s'étonnait de la gestion fantomatique du budget de l'Assemblée nationale. Un budget qui n'est jamais voté.

Recevant Baye Ibrahima Niass Ciss venu lui remettre ses 21.000 parrains récoltés pour soutenir la candidature du Président Macky Sall, le Président de l'hémicycle a brocardé l'opposition qu'il accuse d'avoir planché sur un non débat et servi aux Sénégalais des contrevérités. Aussi, se plaira-t-il, de remettre certaines pendules à l'heure par rapport à l'opposition qui a dénoncé l'absence de débat lors du vote du budget et la gestion peu transparente des fonds.



''Vous avez entendu hier ces gens qui sont en face de nous raconter des contrevérités. Rien de ce qu'ils disent n'est vrai. Je rappelle, d'ailleurs, que 8 budgets seront passés en revue ce dimanche ci. Au fur et à mesure, ils seront traités jusqu'au 8 décembre, date retenue pour voter et adopter le budget national.

Moustapha Niasse de décrire dans le détail annonçant que successivement, seront examinés, les budgets, insistant sur celui de l'Assemblée nationale, objet de polémique, ces dernières heures.





'' Le 8 décembre, nous allons clôturer le budget national. Ce sera l'occasion de voter le budget du Sénégal. Cela se passera ici de 9 heures à 23 heures. L'ensemble des budgets des ministères y sera. Celui de la Présidence de la République, celui de l'Assemblée nationale, celui de la Primature, celui du Haut conseil des collectivités territoriales, celui du Conseil économique, social et environnemental et celui du Conseil Constitutionnel. ''