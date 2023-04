BTP : le syndicat national tire sur la sonnette d’alarme et exhorte l’État à payer les 200 milliards dûs.

Se sentant délaissés au profit des entreprises étrangères et à bout de souffle financièrement, les travailleurs du BTP regroupés au sein du Syndicat National des travailleurs de la construction BTP du Sénégal, ont convoqué la presse nationale ce 27 avril au siège de la CNTS pour aborder la situation de la dette intérieure due aux entreprises du secteur.



Ainsi, selon le Syndicat National des travailleurs de la construction BTP du Sénégal, par la voie de son secrétaire général monsieur Monsieur Diaraf Alassane Ndao, « rien que pour les grandes entreprises du secteur de la construction CDE, CSE, Eiffage Sénégal et compte non tenu des multiples PME ET PMI, l’État du Sénégal a des arriérés de paiement de plus de 200 milliards de Fcfa... »



Aussi, au regard de cette situation alarmante et insoutenable pour les entreprises du secteur de la construction qui accusent des défauts de paiement des salaires, des problèmes de trésorerie, « ceci compromet dangereusement les plans de développement et de relance de toutes les entreprises », affirme le secrétaire général.



À cet effet, le syndicat exhorte l’État à mobiliser les fonds dus, sinon l’impensable peut se produire avec les 600 000 travailleurs et salariés de la contrition BTS.