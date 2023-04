BRT : Le chef de l’Etat annonce le début de l'exploitation commerciale dans le deuxième semestre de cette année

Le président de la République publique Macky Sall a tenu son discours à la nation à l’occasion de la 63e fête de l’indépendance du Sénégal. Une belle occasion pour le Président Macky Sall d’annoncer le début de la phase d’exploitation du Bus Rapid Transit.



« Je suis heureux d’annoncer le début de l’exploitation commerciale du BRT. Avec un parc de 150.000 bus, 100% électriques qui seront alimentés par voie solaire, les premiers bus seront livrés en mai ».



Le bus rapid transit permettra de transporter plus de 300.000 passagers par jour, sans pollution et dans les meilleures conditions de confort et de régularité comme le train express régional. Il réduira le temps de transit entre Guédiawaye et Dakar, et permettra d’employer 1000 jeunes dont le recrutement est en cours.