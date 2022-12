BRT : le rêve devient réalité !

Ce mardi 06 décembre 2022, son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL a effectué une visite surprise pour constater de visu de l’état d’avancement des travaux de ce qui sera très bientôt le premier BRT 100% électrique en Afrique.

Ce projet ultra moderne fait partie des projets phares du Plan Sénégal Émergent, référence de la politique qui traduit la vision du Président Macky SALL pour le développement économique de notre pays à l’horizon 2035.

Il permettra au Président et à son gouvernement de relever les défis du sous-secteur du transport urbain, particulièrement celui de la connectivité en assurant une mobilité collective et une circulation plus fluide dans la capitale et dans l’intérieur du pays.

En effet, les autoroutes à péage Dakar-Diamniadio, Ila Touba, et bientôt Dakar-Kaolack dont les travaux sont à un état très avancé ont balisé la voie. Le Train Express Régional (TER) a fini de convaincre les plus sceptiques après son inauguration par le Chef de l’État, en ouvrant une perspective dans le transport de masse avec 15 trains et 115 000 passagers par jour. Cette estimation initiale a même été largement dépassée car le TER a transporté durant ces cent premiers jours 5 000 000 de passagers désengorgeant ainsi le transport dans Dakar et sa banlieue.

Le Bus Rapid Transit (BRT) va, enfin, solutionner définitivement le problème des embouteillages qui occasionnaient à notre économie nationale des pertes estimées à plusieurs dizaines de milliards par année.

En effet, le BRT devra, pour sa part, transporter 300 000 passagers par jour sur un parcours de 18 km. Il va traverser 14 communes.

Il permettra aux passagers de voyager de Dakar vers la banlieue ou la banlieue vers Dakar dans des conditions confortables pour un temps de parcours de 45 mn au lieu de 90 mn ou plus.

Le BRT répond aussi à des soucis de préservation de notre environnement car pour mieux répondre aux standards internationaux, il va permettre de diminuer considérablement l’émission de gaz à effet de serre.

Après la visite, le taux d’exécution des travaux a été jugé très satisfaisant et la livraison devrait se faire au plus tard dans le second semestre de l’année 2023.

Monsieur le Président Macky SALL est, comme tous les Sénégalais l’ont constaté, dans le temps de l’action.

N’est-ce pas lui qui déclarait dès son accession à la magistrature suprême : « l’heure est aux actes concrets en faveur d’une croissance forte et inclusive ».

En effet, le Président Macky SALL est conscient de la finitude du temps et travaille par conséquent avec organisation et méthode avec l’ensemble de son gouvernement pour mobiliser tous les moyens nécessaires pour améliorer les conditions de vie et d’existence de ses concitoyens à travers des projets structurants comme entre autres le BRT, le TER et des programmes comme le PUDC, le PAMU, la CMU, les Bourses familiales, etc.

Président, vous êtes donc sur la bonne voie, celle-là qui nous mènera inéluctablement vers l’émergence voire le développement économique et social du Sénégal, avant même l’échéance de 2035 eu égard aux découvertes de pétrole et de gaz qui vont impacter positivement la croissance qui passera à deux chiffres en 2023 malgré les effets néfastes de la COVID 19 sur notre économie nationale.

Continuez à mettre en œuvre vos nobles ambitions pour notre cher pays et son peuple qui savent qu’ils vous sont redevables à tous points de vue.

Les chiens aboient, mais la caravane passera !

Silence, on travaille !



Ibrahima Baba SALL



Député Maire de Bakel.