Le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, a procédé ce 03 juin 2022 à l'inauguration de la seconde unité de gendarmerie en légion de gendarmerie Est, après celle de Touba Fall, il y a quelques mois.



Cette série d’inaugurations témoigne, s'il en est encore besoin, "de la dynamique d’amélioration d’un service public essentiel pour nos concitoyens, et pour laquelle Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République attache une importance toute particulière", a relevé Sidiki Kaba.



Face aux nombreux défis tels le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes transfrontaliers, les défis environnementaux et sanitaires, il urge conformément à la volonté du chef de l'État, d'ajuster en permanence les outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces. L'érection à Dianké Makha d'une brigade de gendarmerie, "témoigne de cet ajustement de notre institution et des efforts inlassables consentis par le Gouvernement, pour améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité afin de garantir la sécurité de nos concitoyens."



Avec son ouverture sur quatre pays frontaliers, la région de Tamba, constitue plusieurs portes d’entrée vers l’intérieur du pays. C’est pourquoi "la densification du maillage sécuritaire dans cette partie orientale constitue une priorité pour l’État, et le lancement officiel des activités de la brigade de proximité de Dianké Makha, en est une parfaite illustration", a relevé le MFA.



Ainsi, dans l’immédiat et pour marquer la présence de la gendarmerie, la brigade de proximité de Dianké Makha va permettre d’assurer la surveillance générale, mais surtout de s’attaquer à la coupe illicite de bois, à la criminalité faunique, au vol de bétail et au grand banditisme devenu préoccupant. Ils constituent, selon le ministre, "les défis les plus importants et les plus urgents à relever dans cette zone car il est impératif de mettre un terme à ces fléaux. J’attends en particulier de la gendarmerie qu’elle poursuive son adaptation à ces phénomènes délictuels : c’est tout l’enjeu de la création d’une véritable brigade de proximité. Il s’agit d’assurer à tous nos concitoyens un égal accès à la sécurité, quel que soit leur lieu de résidence", dira le ministre. Ce dernier d'inviter les populations à accompagner et à soutenir les gendarmes...