BRAQUAGE À MBACKÉ - La police neutralise 3 malfrats armés jusqu'aux dents, en plein couvre-feu.

La police de Mbacké a neutralisé, dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril 2020, une bande de malfrats qui tentaient de profiter du couvre-feu pour attaquer des maisons au niveau de la commune et plus précisément dans le quartier Diamaguène.



Armés de pistolets, de coupe-coupe et de diverses autres armes blanches, ces hommes ont attaqué des maisons et même réussi à les délester d'un poste téléviseur à écran plat. Mais, c'était sans compter avec la vigilance des hommes du commissaire Diédhiou qui sont parvenus à les mettre hors d'état de nuire.



Il faut signaler, toutefois, que les malfaiteurs ont grièvement blessé une personne, présentement en soins intensifs à l'Hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. Une source de Dakaractu a même confié que le bras gauche de la victime a été fracturé...