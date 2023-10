BOUSCULADES À MBACKÈ - Remise des fiches de parrainage effectuée dans un désordre ponctuée de bagarres… Benno a failli vivre une bataille rangée

Pape Diouf aura passé un quart d’heure assez mouvementé à Mbacké où il était envoyé remettre les fiches de parrainage aux leaders de la coalition présidentielle. Le délégué régional a, en effet, fait l’objet de grosses contestations de la part de jeunes venant de Touba et estimant qu’il n’était pas le mieux indiqué pour jouer ce rôle. Des bousculades ont ainsi failli gâcher la rencontre et on est passé tout près d’une bataille rangée. Tout de même , le leader politique originaire de Bambey a pu effectuer le service pour lequel il était venu . Sémou Thioune, leader politique au niveau de l’Apr de Touba, profitera de l’occasion pour appeler au calme et souhaiter un calme dans les rangs de Benno pour une victoire de Amadou Bâ.