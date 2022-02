BOUNKILING : installation du Président du conseil départemental.

Et de deux pour Mouhamed Diaïté réélu à la tête du Conseil départemental de Bounkiling. Le président qui a été installé dans ses nouvelles fonctions, a reçu son écharpe des mains de l’autorité préfectorale, M’bassa Séne qui a présidé la cérémonie.



Mouhamed Diaïté a décliné sa feuille de route. Le président de l’institution territoriale fait dans la continuité. Il souhaite poursuivre l’œuvre déjà entamée et invite son équipe à faire un travail d’équipe pour matérialiser la vision du chef de l’État. Il compte s'appuyer sur la territorialisation des politiques publiques pour hisser Bounkiling vers le développement en misant sur le secteur économique, la production des investissements, l’éducation et la santé entre autres.

En ce sens, il sollicite le soutien de l’État pour solutionner les urgences dans le département de Bounkiling (région de Sédhiou).



Pour rappel, Mouhamed Diaïté, par ailleurs Directeur de l’administration générale des impôts et des domaines, est tête de liste vainqueur de sa commune de Diaroumé, poste qu’il a cédé à Almamo Daffé pour respecter les textes qui proscrivent le cumul des fonctions...