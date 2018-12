BOUGANE GUÈYE DANY À MBACKÉ - 'Les populations de Touba ont besoin d'autre chose que d'une autoroute à péage. Touba n'intéresse pas Macky!'

C'est un Bougane Guèye Dany visiblement engagé à résoudre les difficultés des populations de Touba, si élu Président de la République, qui a déroulé, vendredi, un meeting au terrain de la gare à Mbacké. Le candidat déclaré à la Présidentielle n'a pas perdu de temps pour déprécier l'autoroute Ila'a Touba qui est, selon lui, une infrastructure qui a été installée par un régime qui ignore les priorités. ''Touba n'a pas besoin de cette autoroute à péage au moment où, pendant l'hivernage, les populations souffrent toutes les misères du monde à cause des inondations. Quand une structure comme Touba Ça Kanam se met à trouver solutions aux exigences de l'heure, c'est qu'elle a compris que l'État a manqué à ses obligations. Ce régime a démissionné de Touba. Il nous trompe, mais il n'est pas intéressé par la cité religieuse. Pour emprunter cette autoroute, il faudra débourser 5000 francs à l'aller et faire de même au retour. Par conséquent, cette infrastructure n'est pas faite pour les populations aux revenus moyens. Elle n'est pas faite pour Touba et pour les populations de Touba. Macky doit partir... ''



Bougane Guèye Dany de signaler que le Sénégal a besoin de ruptures pour émerger et non d'un Président de la République au service de l'hexagone. Pour l'occasion, Bougane a réussi à drainer une foule non négligeable.