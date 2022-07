BOUGANE À TOUBA : « Le pouvoir a écarté des candidats pour procéder à une sélection de députés »

Bougane a battu campagne à Touba et Mbacké et il aura fait plusieurs étapes. Une tournée bouclée par un point de presse déroulé dans les locaux de la permanence de Yewwi Askan Wi à Mbacké et lors duquel il a tenu d’emblée tenu à confier que le pouvoir a écarté des leaders sciemment pour sélectionner les députés. « Nous allons vers une élection de députés et vers une sélection de députés. » Un jeu de mots utilisé à dessein pour notamment dire que le Président s’est choisi ses adversaires.



Toutefois, le leader de Gëm Sa Bopp se dira confiant que l’opposition battra à plate couture la coalition présidentielle et sera majoritaire à l’Assemblée Nationale. Ainsi, donnera t-il, rendez-vous aux populations de Touba au soir du 31 juillet 2022...