BOKK GIS-GIS DE MBACKÉ / Cheikh Abdou Mbacké Dolly vomi et sa gestion financière dénoncée.

Pape Diop ne devra pas compter sur ces militants des communes rurales de Mbacké lors des prochaines élections s'il maintient Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, coordonnateur de l'Alliance Bokk Gis-Gis dans le département de Mbacké. Ces derniers, en assemblée générale ce week-end, lui ont fait savoir cela, martelant leur ferme engagement de se séparer du député qui est "plus un fantôme qu'un leader."



Selon Cheikh Diagne, qui a porté la parole des grogneurs : "Cheikh Abdou Doly a plongé l'alliance dans une léthargie indescriptible, n'organisant ni rencontres périodiques, ni réunions de quartier.



Son absence du département a démobilisé le parti au niveau local." Cheikh Diagne ajoutera l'irrespect que le parlementaire manifeste vis-à-vis d'eux non sans decrier sa gestion financière, surtout lors des dernières élections. "Il s'est permis, à notre grande surprise, de crier sur tous les toits qu'il a donné à chaque commune rurale la somme de 1 million de francs alors que c'est tout simplement faux. Nous n'avons reçu que la modique somme de 126 000 francs et aucun rond de plus. Nous souhaitons en informer Pape Diop." D’autres intervenants regretteront ses interventions qu'il qualifient de "ridicules" au niveau de l'hémicycle, le classant dans le lot des députés qui n'ont pas leur place au sein de l'hémicycle...