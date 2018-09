BOKK GIS-GIS À TOUBA - Le Chargé des élections au niveau du département affirme avoir déjà collecté 3000 signatures

Tout va très vite chez Pape Diop ! Au moment où beaucoup de partis et de coalitions s'apprêtent à lancer leur campagne de collecte de signatures pour parrainer leur candidat, ses responsables à Touba auraient déjà obtenu 3000 parrains pour lui. C'est en tout cas ce qui a été déclaré par le chargé des élections au niveau départemental et confirmé par le député Abdou Mbacké Bara Dolly.



Pour Galo Niang, faire signer les gens a presque été une partie de plaisir et que ce chiffre de 3000 pourrait être majoré jusqu'à atteindre la barre des 10.000. Ce résultat incroyable est obtenu, confie à la presse le même Galo Niang, grâce à un travail de terrain effectué par ses responsables.



Notre interlocuteur de confier la ferme volonté de l'Alliance Bokk Gis-Gis de faire à Touba des résultats impressionnants. C'est la raison pour laquelle ils avaient convoqué cette réunion conformément aux directives du bureau politique qui a souhaité que la collecte démarre partout dans le Sénégal. Ils faisaient face à la presse dans le cité religieuse ce week-end...