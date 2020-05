BNDE : Un agent du siège Rivonia testé positif au coronavirus.

Un agent du siège Rivonia de la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) a été testé positif au coronavirus.



Conformément aux directives du ministère de la Santé et de l’Action Sociale et au plan de riposte interne de la boîte, des mesures ont été prises.



Les agents du siège, vigiles et techniciens de surface ont été identifiés par les autorités sanitaires, des travaux de désinfection ont été organisés en collaboration avec la Brigade régionale d’hygiène de Dakar et un plan de continuité d’activité a été mis en place pour assurer la bonne marche du service.