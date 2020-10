BILAN D'ÉTAPE DU CODE MINIER 2016 : « C'est à l'issue de ces activités qu’on fera un diagnostic exhaustif… » (Roseline Mbaye, Directrice des Mines et de la Géologie)

La cérémonie d'ouverture officielle des ateliers thématiques préparatoires au forum sur le « Bilan d'étape du Code minier de 2016 après quatre ans d'application », a vécu ce 13 octobre à la Sphère Ministérielle OTD de Diamniadio. « On est dans les travaux. C'est à l'issue de ces activités qu’on fera un diagnostic exhaustif de l’évaluation du Code Minier après quatre ans d’application. Cela permettra de formuler des recommandations qui seront soumises à Monsieur le Président de la République qui pourra définir de nouvelles orientations ou confirmer les acquis du secteur », a déclaré Roselyne Mbaye, la directrice des Mines et de la Géologie au Ministère des Mines et de la Géologie.



Une occasion saisie pour faire une évaluation à travers les six ateliers thématiques, évaluer les fonds qui ont été institué par le Code de 2016, voir l'environnement des affaires au Sénégal, l'application des dispositifs relatifs à l’orientation artisanale..., selon toujours la directrice des Mines et de la Géologie au MMG qui a assuré la présentation des grands points de cet événement qui va se tenir le 3 novembre prochain sous la présence effective du Président de la République Macky Sall.