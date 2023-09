BICIS: Mahammed Boun Abdallah Dione démissionne de la présidence du conseil d’administration

Le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Mahammed Boun Abdallah Dione vient de démissionner de la présidence du conseil d’administration de la BICIS. L’ancien premier ministre a fait l’annonce sur sa page X ( ex tweeter).





« J'ai présidé aujourd'hui l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BICIS. Compte tenu de mon engagement politique, j'ai préféré me libérer de mes fonctions de Président du Conseil d’administration de la banque » a annoncé le candidat.



Une occasion pour Mahammed Boun Abdallah Dione de remercier les dirigeants du Groupe SUNU, détenteur de 54,11% du capital de la banque, qu’il représentait au sein du conseil ainsi que tous les actionnaires, les administrateurs, la Directrice générale et le personnel de la banque pour leur confiance.