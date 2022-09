BËYITU BIS-BI / N⁰2 : Le retour d’exil et les bienfaits obtenus par le Cheikh.

Dans ce numéro de Bëyitu Bis- Bi, Serigne Abdoulahi Lô fait l’économie des bienfaits que Dieu a accordés à Serigne Touba à son retour d’exil. Le Cheikh, en plus de revenir sauf et sauf, a décroché le pardon divin au profit de tous ses disciples et des musulmans.