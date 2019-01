BENNO À TOUBA / Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo déchire le comité éléctoral confectionné par Serigne Modou Bara Dolly

Tour le monde n'est pas content à Touba au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est notamment le cas de Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo, promoteur du mouvement de soutien ''And Falaat Macky 2019. '' Le Chef religieux, visiblement écœuré par '' le fonctionnement cloisonné '' de la coalition, a accusé 6 à 7 personnes de faire et de défaire au détriment de la démarche inclusive requise par le Président Macky Sall. ''





'' Nous continuerons de perdre tant que certains d'entre nous qui détenons des mouvements sont écartés. Nous ne sommes associés à aucune réunion. Lorsque les moyens de campagne sont dégagés, beaucoup d'entre nous sont oubliés. Le syndrome des législatives nous guette encore plus que jamais et la sanction risque d'être plus sévère '', dira le jeune Mbacké-Mbacké.





Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo de souhaiter que le Président Macky Sall supprime les comités électoraux pour éviter les frustrations.