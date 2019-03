BÉLÉL- Là où Macky a gagné dans Touba / Sokhna Mame Say fait un clin d'œil au Président de la République

Malgré sa grande défaite à Touba, le Président Macky Sall a réussi à gagner la localité de Touba Bélél. À la suite de la proclamation des résultats, Sokhna Mame Say Mbacké a vite été invitée par les populations locales à sortir manifester sa joie. '' Les populations de Bélél m'ont renouvelée leur confiance. Lorsque je militais dans le Rewmi, l'opposition a toujours gagné. Aujourd'hui que je suis dans l'Apr, elles ont suivi ma consigne de vote et réitéré leur confiance en mon endroit. '' Sokhna Mame Say Mbacké de poursuivre en dépliant une liste doléances. '' J'estime légitime que ces populations soient satisfaites dans leurs doléances. Elles ont besoin de poste de santé, d'adduction d'eau, d'électrification, de financements, de matériels agricoles etc...''