BBY après la sortie de YAW sur sa liste nationale : « Yewwi Askan Wi doit être forclose dans 15 départements du Sénégal »

La coalition de la majorité présidentielle a tenu un point de presse après la sortie de Yewwi Askan Wi qui déclare avoir décelé le non respect de la parité dans la liste nationale.



Aminata Touré, Benoît Sambou et les autres membres de la coalition Benno Bokk Yakaar chargés de la questions des investitures et des élections en général, ont donné des informations compte tenu de la phase de notification aux différents mandataires sur les observations qui sont relevées dans les différentes listes. C’est ainsi, qu’au regard de ce moment où chaque mandataire peut vérifier la liste de chaque coalition, que le mandataire Benoît Sambou a décelé 15 départements sur les 28 qui ne respectent pas la parité.



« Après la notification qui nous avait été faite il y a trois jours, nous nous sommes rendus à la DGE pour procéder aux vérifications. Ce que j’ai constaté est que YAW est présente dans 28 départements au Sénégal où j’ai relevé des imperfections sur 15 listes départementales qui ne respectent pas la parité. La coalition Yewwi Askan Wi ne connaît pas le respect de la parité », informe Benoît Sambou jugeant avoir saisi le président de la commission de réception des listes pour une irrecevabilité de la coalition Yewwi Askan wi dans ces 15 départements...