BBY - Présidentielle 2024 : Victorine Anquediche Ndèye a collecté un premier lot de 7.000 parrains 

Ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire par ailleurs maire de la commune de Niaguis, Victorine Anquediche Ndèye a collecté un premier lot de 7.000 parrains pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, Amadou Ba. « Ce jeudi 2 novembre, j'ai remis au Coordonnateur régional de Ziguinchor, le Ministre d'Etat Abdoulaye Baldé un premier lot de 7.000 parrains qui ont décidé de soutenir le choix de Son Excellence le Président Macky Sall pour la présidentielle de février 2024, le Premier ministre Amadou Ba », a-t-elle précisé son compte Twitter.



Il faut dire que Victorine Anquediche, candidate de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la commune de Niaguis, lors des dernières élections locales avait réussi à se faire élire comme première femme Maire de cette commune devant Nafore et Yewwi en réussissant une véritable démonstration de force suscitant des mobilisations inédites dans les différents villages de cette zone. Donc, l’actuelle ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire est une militante sur laquelle le candidat Amadou Ba peut compter pour remporter la prochaine élection présidentielle prévue le 24 février 2024.