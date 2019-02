BBY Grand-Yoff : Fatoumata Niang Ba, coordonnatrice du CEB de la Cité Millionnaire, sillonne les artères de sa localité

La campagne électorale bat son plein, et la commune de Grand-Yoff n'est pas en reste. Après des journées de réunion et de porte à porte, la coordinatrice du Comité Électoral de Base de la Cité Millionnaire a sillonné, ce mardi, avec son équipe, les artères du quartier de la Cité Millionnaire à Grand-Yoff.

Cette caravane a été ponctuée par des visites chez les imams et notables du quartier afin de leur expliquer la pertinence du choix du candidat Macky Sall. Accompagnée dans son périple par le Directeur Général de l'ADIE, Cheikh Bakhoum, Fatoumata Niang Ba s’est dit confiante quant à l’issue de ces joutes électorales.

La coordinatrice du CEB de la Cité Millionnaire, par ailleurs patron de l’UDES/R, n’a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin de l’opposition. Entourée d’une flopée de militants acquis à cause, elle a laissé entendre que la coalition Idy2019 qui a reçu le soutien de Khalifa Sall ne leur faisait pas peur, car il s’agit, selon elle, d’une coalition qui ne fait pas le poids devant Benno Bokk Yakaar...