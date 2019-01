BBY EN CRISE À BAMBEY / Pape Diouf et El Hadj Dia, deux Présidents pour deux comités électoraux

En perspective de la prochaine élection présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Bambey n'est pas loin de vivre une nouvelle crise. En effet, au moment où leur leader et non moins candidat à sa propre succession exige la concorde entre responsables locaux pour lui faciliter la réélection, à Bambey deux comités électoraux ont été mis en place.



Le premier a porté à la tête de la structure Pape Diouf, récemment choisi par le candidat Macky Sall pour conduire la collecte des signatures pour son parrainage dans la région de Diourbel. Le second comité a par contre choisi le jeune El Hadj Abdoulaye Dia comme tête de file. La rencontre qui s'est déroulée aujourd'hui à Bambey, a été l'occasion pour les partisans et souteneurs dudit responsable politique de signaler que leur '' structure est la seule qui soit légitime. '' Affaire à suivre...