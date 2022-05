BBY À TOUBA - Zappé de toutes les listes de Benno, Abdou Lahad Seck Sadaga refuse de verser dans le maquis et promet de …

Ceux qui l’attendaient dans le maquis devront déchanter. L’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga compte rester auprès du Président Macky Sall malgré son absence des listes nationale et départementale de Benno Bokk Yakaar. Même si la surprise est énorme chez ses proches, le leader politique de Sourah refuse de sombrer dans la déception et rappelle à Dakaractu-Touba, l’importance des liens qui l’unissent au Président Macky Sall et à sa famille.



« Je ne suis ni triste, ni déçu. Je suis reconnaissant envers celui qui a fait de moi ce que je suis devenu en presque 20 ans. Je suis avec le Président Macky Sall depuis 2007. J’ai pris part aux premiers combats. Il avait d’abord choisi de m’amener dans ses bagages à l’Assemblée nationale en tant que chargé de mission. En son temps, j’avoue que je ne savais même pas ce que signifiait être chargé de mission. Quand il a été renvoyé de l’hémicycle, j’ai été renvoyé avec lui. Il m’avait même demandé de demeurer dans les rouages de l’Assemblée de peur que je ne perde le pécule que je recevais et j’avais refusé. En 2012, il a fait de moi un député à l’Assemblée Nationale et il l’a fait à deux reprises. Je ne peux lui payer ces privilèges... »



Abdou Lahad Seck Sadaga de poursuivre : « Dans l’exercice de mes fonctions de député, je suis tombé d’un ascenseur au niveau de l’hémicycle. Je me suis retrouvé avec des jambes cassées. Il s’est personnellement déplacé jusque chez moi pour me rendre visite. Comment puis-je au vu de ce tout ce qui précède adopter un comportement autre que celui que j’ai aujourd’hui. C’est un frère pour moi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis le seul Sénégalais qui ait recomposé le couple présidentiel chez moi. J’ai un enfant qui porte le nom de Macky Sall et une autre qui porte celui de Marième Faye Sall. Par conséquent, j’appartiens à sa famille et rien ne pourra effacer cela. Je lui réitère mon soutien. Il est éternel et je me battrai pour le succès des listes en lice. Je me battrai de toutes mes forces... »



Signalons que sur la liste départementale de Benno Bokk Yakaar, le Président a choisi comme titulaire Serigne Fallou Mbacké Gallass Kaltum, Mariama Diallo, Mamadou Moustapha Cissé, Rockaya Diouf et Cheikh Bara Guèye. Sur la nationale, on aperçoit Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma à la 20ème position et Matar Diop à la 28ème.