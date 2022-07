BBY À TOUBA - Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo claque la porte et donne rendez-vous à ses militants.

Le Président Macky Sall ne devra plus compter sur Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo dans ses rangs. Le leader du « futur défunt » mouvement politique « And Falaat Macky » a convenu avec ses militants de tourner le dos à la coalition présidentielle.



Déjà, il avait gelé toutes ses activités bien avant le début de la campagne électorale en direction des élections législatives du 31 Juillet 2022. « J’avais décidé en toute responsabilité de geler toutes mes activités politiques au sein de l'Alliance pour la République. Cette décision fait suite au manque de considération notoire à mon endroit par les responsables de l'Apr Touba. En tant que responsable politique majeur et de la première heure de l'Apr de Touba, j’estime que je le suis suffisamment sacrifié pour le parti et que je n’ai jamais eu en retour le respect dû à son rang. Je me considère marginalisé et trahi par ceux qui sont aujourd'hui les responsables de premier rang à Touba, alors qu'hier ils étaient les premiers à jeter le discrédit sur le président Macky Sall ».



Serigne Abdou Lahad Mbacké de donner rendez-vous à tous les militants et responsables frustrés de l'Apr de Touba la semaine prochaine pour une grande déclaration sur sa nouvelle décision et sur les commentaires qu’il fera par rapport à ce compagnonnage avec le président Macky Sall.



Il présente par ailleurs ses excuses aux responsables du mouvement à qui il avait promis des visites durant la campagne électorale.



Affaire de suivre…