BBY À TOUBA - Les partisans de Pathé Diakhaté estiment que les 67.000 voix engrangés dans la cité ne sont pas à jeter à la poubelle.

'' De 37.000 voix pour la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives à 67.000 voix pendant a présidentielle, le Président Macky Sall a beaucoup progressé dans la cité religieuse. '' C'est du moins l'avis des partisans de l'ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté. Regroupés dans une structure dénommée '' Jeunesse en marche '', ces jeunes responsables profiteront de leur face-à-face avec la presse pour revendiquer ce bond en avant rappelant que leur leader a su regrouper autour de lui les frustrés de l'Apr et les plus actifs leaders des partis de l'opposition. Sokhna Mame Diarra Ndao et Talla Sylla d'estimer que leur coalition a l'obligation de remercier les populations de la cité religieuse et de veiller à trouver solution à leurs difficultés.