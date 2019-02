BBY À TOUBA / Distribution des fonds de campagne : Les premières engueulades !

L'union jusque-là scellée chez les Apéristes de Touba a failli voler en éclats, jeudi après-midi. En effet, la réunion déroulée, en la présence de l'essentiel des grands responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est tout bonnement terminée en queue de poisson. Les grands responsables réunis pour s'affairer autour de la distribution des fonds de campagne, n'ont pas pu, séance tenante, s'accorder du fait de la raideur de certains d'entre eux visiblement venus pour créer l'impasse.



C'est ainsi que les premières engueulades ont fusé et le maire de Touba a même dû être exfiltré par sa garde rapprochée. Et c'est très rapidement que la salle de réunion a été vidée et des insanités proférées. Toutefois, les différents leaders se sont, tard dans la nuit, retrouvés pour sauver les meubles. Aux dernières nouvelles, la paix a été finalement retrouvée. Le Président Macky Sall est attendu ce 3 février à Touba et Mbacké pour le lancement officiel de sa campagne électorale. Affaire à suivre...